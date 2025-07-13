В Новороссийске и Туапсе к работе приступили туристические полицейские

К патрулированию популярных у отдыхающих мест Новороссийска и Туапсе приступили сотрудники туристической полиции. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. В состав спецподразделения ППС вошли сотрудники, владеющие иностранными языками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram представителя МВД Ирины Волк Фото: Telegram представителя МВД Ирины Волк

У Новороссийске они патрулируют набережные Морского вокзала, Южного внутригородского района, а также бульвары и скверы. В Туапсе их можно встретить на пляжах, в парках и возле излюбленных приезжими достопримечательностей. Ранее туристическая полиция уже начала работать в Сочи, Анапе, Ейске и Геленджике.

Полицейские, владеющие иностранными языками, обеспечивают охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий с участием гостей из-за рубежа и оказывают помощь туристам.