Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске и Туапсе к работе приступили туристические полицейские

К патрулированию популярных у отдыхающих мест Новороссийска и Туапсе приступили сотрудники туристической полиции. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. В состав спецподразделения ППС вошли сотрудники, владеющие иностранными языками.

Фото: Telegram представителя МВД Ирины Волк

Фото: Telegram представителя МВД Ирины Волк

У Новороссийске они патрулируют набережные Морского вокзала, Южного внутригородского района, а также бульвары и скверы. В Туапсе их можно встретить на пляжах, в парках и возле излюбленных приезжими достопримечательностей. Ранее туристическая полиция уже начала работать в Сочи, Анапе, Ейске и Геленджике.

Полицейские, владеющие иностранными языками, обеспечивают охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий с участием гостей из-за рубежа и оказывают помощь туристам.

Новости компаний Все