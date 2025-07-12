Главные новости за 12 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Ночью 12 июля дежурные средства ПВО сбили над территорией Республики Крым четыре беспилотника и один БПЛА — в небе над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В период с 10:00 до 11:20 12 июля дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Кубани три БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

Угроза беспилотной опасности на территории Кубани отменена, сообщили в приложении МЧС России. Оповещение о возможной атаке БПЛА было разослано жителям региона около 10:40 по московскому времени.

В Динском и Тимашевском районах Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников в полях произошли возгорания. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов на рейсы в Геленджик. Об этом сообщила пресс-служба воздушного перевозчика.

На обкатку в Краснодар отправлен низкопольный троллейбус «Синара-6254». Об этом рассказали в холдинге «Синара — Транспортные Машины». Там уточнили, что в столице Кубани машина будет перевозить пассажиров около двух месяцев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил Всероссийский детский центр «Орленок» с 65-летием. Глава Кубани опубликовал поздравление в своем Telegram-канале.

Вчерашнее отключение электроснабжения в нескольких кварталах Майкопа вызвано резким ростом нагрузки на сети, сообщила мэрия города со ссылкой на данные Майкопского ТЭЦ.