В двух районах Кубани после падения беспилотников в полях произошли возгорания

В Динском и Тимашевском районах Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников в полях произошли возгорания. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В Динском районе после падения обломков БПЛА на убранном поле около станицы Пластуновской произошло возгорание стерни.

В станице Незаймановской Тимашевского района загорелось пшеничное поле и расположенная рядом лесополоса площадью 3 га. Вместе с тем в станице Медведовской огонь локализовали на площади в 4 га.

Все возгорания ликвидированы, пострадавших и разрушений нет. На участках работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Угроза беспилотной опасности на территории Кубани отменена, сообщили в приложении МЧС России. Оповещение о возможной атаке БПЛА было разослано жителям региона около 10:40 по московскому времени.

Дмитрий Холодный