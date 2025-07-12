В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

На территории Кубани была объявлена беспилотная опасность. Оповещения были разосланы жителям региона через официальное приложение МЧС России около 10:40 12 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гражданам рекомендуют отойти от окон и укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.

Как писал «Ъ-Кубань», ночью 12 июля дежурные средства ПВО сбили над территорией Республики Крым четыре беспилотника и один БПЛА — в небе над Краснодарским краем.

Дмитрий Холодный