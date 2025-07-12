Над Крымом и Кубанью минувшей ночью сбили пять беспилотников

Ночью 12 июля дежурные средства ПВО сбили над территорией Республики Крым четыре беспилотника и один БПЛА — в небе над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего за минувшую ночь над территорией России было уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Помимо Крыма и Кубани, 16 БПЛА сбили над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, три — над Ростовской областью, два — над Курской областью и по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 11 июля над территорией России сбили 155 БПЛА. Семь из них уничтожили над территорией Крыма.

Дмитрий Холодный