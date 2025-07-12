В мэрии Майкопа объяснили отключение электропитания перегрузкой сети из-за жары

Вчерашнее отключение электроснабжения в нескольких кварталах Майкопа вызвано резким ростом нагрузки на сети, сообщила мэрия города со ссылкой на данные Майкопского ТЭЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Согласно сообщению мэрии, в условиях аномальной жары жители и предприятия одновременно использовали системы вентиляции, кондиционирования и холодильное оборудование. Это привело к перегреву кабельных линий и аварийному срабатыванию защит.

В зоне обесточивания оказались административные здания, торговые объекты и жилые дома. На месте аварии работают четыре ремонтные бригады, ведется перекоммутация и замена поврежденного участка кабеля.

Ранее ГУ МЧС России по Адыгее сообщило о сохранении в регионе высокой температуры, которая может достигнуть +39°C. Управление рекомендовало снизить использование энергоемких приборов в пиковые дневные часы для предотвращения перегрузок.

Дмитрий Холодный