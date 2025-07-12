Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил детский центр «Орленок» с 65-летием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил Всероссийский детский центр «Орленок» с 65-летием. Глава Кубани опубликовал поздравление в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВДЦ «Орленок» Фото: ВДЦ «Орленок»

«Искренне благодарю коллектив "Орленка" за преданность своему делу, за ту теплоту и заботу, которыми они окружают наших детей, создавая для них незабываемые впечатления. Желаю центру дальнейшего процветания, а "орлятам" — отличного отдыха, интересных открытий и новых эмоций»,— написал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что в 1960 году участниками первой смены в «Орленке» стали 520 детей со всего СССР. Глава Кубани добавил, что на протяжении десятилетий центр активно развивался и расширялся: строились новые корпуса, спортивные площадки, бассейны и культурные точки притяжения.

«Помню, путевка в "Орленок" считалась престижной наградой и заветной мечтой многих советских школьников. Такой она остается и сейчас»,— написал Вениамин Кондратьев.

Дмитрий Холодный