«Уральские авиалинии» открыли продажу билетов на рейсы в Геленджик

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов на рейсы в Геленджик. Об этом сообщила пресс-служба воздушного перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый вылет в город-курорт запланирован на 24 июля. Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Домодедово.

На официальном сайте авиакомпании открыта продажа билетов в Геленджик, убедился «Ъ-Кубань».

Для пассажиров из других городов доступны рейсы со стыковками в Москве. В компании рассматривают возможность расширения полетной программы и запуска прямых рейсов в Геленджик из других городов России.

9 июля Минтранс подтвердил информацию о возобновлении работы воздушной гавани в Геленджике, которая была закрыта с 2022 года.

С 18 июля регулярные рейсы в город-курорт начнет выполнять «Аэрофлот». С августа рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы запустит S7 Airlines. Возможность выполнения рейсов в город-курорт пока рассматривает авиакомпания «Азимут»

Дмитрий Холодный