Над территорией Краснодарского края уничтожили три беспилотника

В период с 10:00 до 11:20 12 июля дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Кубани три БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в этот промежуток времени было перехвачено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, четыре БПЛА сбили над Белгородской областью и один — над акваторией Азовского моря.

«Ъ-Кубань» писал, что на территории Кубани была объявлена беспилотная опасность. Оповещения были разосланы жителям региона через официальное приложение МЧС России около 10:40 12 июля.

Дмитрий Холодный