В Краснодарском крае отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза беспилотной опасности на территории Кубани отменена, сообщили в приложении МЧС России. Оповещение о возможной атаке БПЛА было разослано жителям региона около 10:40 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ъ-Кубань» писал, что ночью 12 июля дежурные средства ПВО сбили над территорией Республики Крым четыре беспилотника и один БПЛА — в небе над Краснодарским краем. В период с 10:00 до 11:20 средства ПВО уничтожили над Кубанью еще три аппарата.

Дмитрий Холодный