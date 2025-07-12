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В Краснодарском крае отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза беспилотной опасности на территории Кубани отменена, сообщили в приложении МЧС России. Оповещение о возможной атаке БПЛА было разослано жителям региона около 10:40 по московскому времени.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ъ-Кубань» писал, что ночью 12 июля дежурные средства ПВО сбили над территорией Республики Крым четыре беспилотника и один БПЛА — в небе над Краснодарским краем. В период с 10:00 до 11:20 средства ПВО уничтожили над Кубанью еще три аппарата.

Дмитрий Холодный

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