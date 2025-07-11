ВТБ и Альфа-банк сняли ограничения с акций «Южуралзолота»

ВТБ (MOEX: VTBR) снял ограничения с акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») после получения судебного документа, касающегося бумаг во владении миноритариев. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе банка. Об аналогичных мерах сообщили «Интерфаксу» в Альфа-банке.

«Мы получили новое определение Советского районного суда г. Челябинска в соответствии с которым изменены обеспечительные меры, — сказано в сообщении пресс-службы Альфа-банка. — Оно уточняет, что блокировка активов не распространяется на миноритарных акционеров». В банке добавили, что клиенты смогу совершать операции с акциями ЮГК после получения получения аналогичного определения Мосбиржей.

Ранее о снятии ареста с акций ПАО «Южуралзолота» сообщила пресс-служба Сбербанка.

Мосбиржа приостановила торги акциями «ЮГК» на основании предписания Банка России 4 июля.

Сегодня Советский районный суд Челябинска обратил в доход государства акции ПАО «ЮГК», принадлежащие директору компании и зампреду заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По версии следствия, предприниматель незаконно завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив активы на дочерей и подконтрольных ему лиц.

Подробнее о деле глав «ЮГК» — в материале «Депутатские связи предъявили правосудию».