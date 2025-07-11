Сбербанк снял арест с акций «Южуралзолота»

Брокер Сбербанка снял ограничения с акций ПАО «Южуралзолота». Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации, причиной стал новый судебный акт, заменяющий ранее введенные обеспечительные меры.

«Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры», — отмечено в сообщении. Сбербанк также сообщил, что биржевые операции с ценными бумагами «Южуралзолота» будут вновь доступны после возобновления торгов на Московской бирже.

Ранее арест на акции ЮГК, помимо Сбербанка, ввели Альфа-Банк и ВТБ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Генеральная прокуратура РФ подала в Советский районный суд Челябинска иск об изъятии акций ПАО «Южуралзолота» у президента компании Константина Струкова, его дочерей Евгении Кузнецовой и Александры Струковой, а также пяти доверенных лиц. Надзорное ведомство полагает, что Константин Струков, используя свой статус, незаконно завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив активы на дочерей и подконтрольных лиц.

Одновременно с иском суд принял ряд обеспечительных мер, в том числе арестовал счета и имущество ответчиков, а также запретил господину Струкову и членам его семьи выезд за рубеж.

Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

Ольга Воробьева