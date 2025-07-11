Акции «Южуралзолота» обратили в доход государства

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК). Они принадлежали президенту компании, заместителю председателя Челябинского заксобрания Константину Струкову. Активы передали в доход государства. Решение инстанции должно быть исполнено незамедлительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иск поступил в челябинский суд 2 июля, на следующий день инстанция наложила обеспечительные меры на ПАО ЮГК и 10 компаний, которыми владел депутат. По версии надзорного ведомства, господин Струков получил контроль над предприятиями за счет своей должности и положения в органах госвласти.

Чтобы скрыть свое владение бизнесами, мужчина оформлял их на доверенных лиц или родственников, в том числе свою дочь Александру Струкову. В то же время семья депутата владеет бизнесами за границей: у господина Струкова есть отельный бизнес в Черногории, а его жена владеет коммерческой компанией в Сербии. Силовики и налоговые органы считают, что получаемые депутатом деньги в России по большей части направляются в недружественные страны.

5 июля главу «Южуралзолота» остановили при попытке вылететь в Турцию на личном бизнес-джете и изъяли ранее аннулированный загранпаспорт. Через три дня прокуратура дополнила антикоррупционный иск к господину Струкову новыми фактами. «Ъ» также сообщал, что свидетели рассказали о его неформальных отношениях с губернатором Алексеем Текслером.

Подробнее — в материале «Ъ» «Челябинские подарки».

Никита Черненко