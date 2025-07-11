Трамп: НАТО будет платить за американское оружие, поставляемое Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны-союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для поставок Украине. Об этом господин Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идет в НАТО, а затем Украине»,— сказал он.

По словам президента США, это соглашение было достигнуто на саммите альянса в июне. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщал, что обсуждал с Трампом закупку систем Patriot у США для Украины, но окончательное решение пока не принято.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США направят Украине больше оружия для обороны. По словам источников агентства Reuters, пакет может включать оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности, но решение о точном составе пока не принято.