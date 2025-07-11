Президент США Дональд Трамп анонсировал «крупное заявление» о России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник (14 июля — “Ъ”),— сказал он. — Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель».

Уточнять какие-либо детали заявления господин Трамп не стал.

3 июля президент США и президент России Владимир Путин поговорили по телефону. По итогам беседы господин Трамп заявил, что ему не удалось достичь прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Окно невозможности».