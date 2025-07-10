Главные новости за 10 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления 32 человек в Адыгее. 8 и 9 июля в инфекционную больницу Майкопа поступило 32 пациента с диагнозом кишечная инфекция, среди них семеро детей.

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев и совладельцы группы «Доминант» Павел и Светлана Демидовы вошли в список крупнейших налогоплательщиков России по версии Forbes.

Менее чем за сутки стоимость билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик выросла почти втрое. Цена поднялась с 17,8 до 50,2 тыс. руб.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в Краснодарском крае назначено пять новых судей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В Краснодарском крае кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало мая 2025 года составил почти 1 трлн 305 млрд руб., в Крыму — 134,4 млрд руб., в Севастополе — 14,4 млрд руб.

Azur Air пока не планирует запускать рейсы в Геленджик.

В Республике Крым объем кредитных обязательств граждан перед банками на начало июня 2025 года составил 191,6 млрд руб., в Севастополе — 62,6 млрд руб. В годовом сопоставлении портфели в этих регионах выросли на 30 и 27% соответственно.

Розничный кредитный портфель в Краснодарском крае на начало июня 2025 года превысил 1 трлн 540 млрд руб. За год он увеличился на 3,6%, что преимущественно обеспечено ипотечным сегментом, где годовой прирост составил 9,5%.