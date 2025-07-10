На Кубани розничный кредитный портфель превысил 1,5 трлн рублей

Розничный кредитный портфель в Краснодарском крае на начало июня 2025 года превысил 1 трлн 540 млрд руб. За год он увеличился на 3,6%, что преимущественно обеспечено ипотечным сегментом, где годовой прирост составил 9,5%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Увеличение в ведомстве связывают в основном с кредитованием в рамках программ с господдержкой, среди которых наиболее востребована «Семейная ипотека».

Годом ранее годовые приросты в розничном кредитовании, в том числе в ипотеке, были на Кубани существенно выше — 31 и 37% соответственно. С июля 2024 года отмечалось их постепенное снижение. В текущем году уменьшился и объем выдач кредитов в крае. За первые пять месяцев жители региона привлекли 338,2 млрд руб. что на 28,2% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

«Основные причины такой динамики — завершение безадресной льготной ипотечной программы, пересмотр параметров других госпрограмм и период жестких денежно-кредитных условий, которые необходимы для охлаждения избыточного потребительского спроса и снижения инфляции в стране»,— прокомментировали в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

По данным ведомства, в целом по ЮФО средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, предоставленным физлицам кредитными организациями в апреле 2025 года, составили 28,5% на срок до одного года, на срок более одного года — 18,3%.

Андрей Пугачев