Стоимость билетов на первые рейсы в Геленджик выросла почти в три раза

Менее чем за сутки стоимость билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик выросла почти втрое. Цена поднялась с 17,8 до 50,2 тыс. руб., следует из данных на сайте авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас стоимость билета на первый рейс 18 июля в Геленджик составляет 50,2 тыс. руб. за одно место. Время в пути на самолете SU1082 составляет 4 часа 5 минут. Обратно из Геленджика в Москву можно добраться за 42,1 тыс. руб., время в пути — 3 часа 55 минут.

Наиболее дешевый билет в первые дни начала полетов в город-курорт можно приобрести на 19 июля. Стоимость перелета из столицы в Геленджик в этот день составляет 21,1 тыс. руб. 20 июля перелет обойдется в 50,2 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что информацию о возобновлении работы воздушной гавани на юге подтвердил Минтранс. Авиаперевозчик S7 Airlines рассматривает возможность возобновления рейсов в Геленджик после открытия аэропорта. Также известно о том, что авиакомпания Nordwind пока не планирует возобновлять рейсы в Геленджик.

Алина Зорина