Azur Air пока не планирует запускать рейсы в Геленджик

Авиакомпания Azur Air пока не рассматривает возможность выполнения рейсов в аэропорт Геленджика, который готовится к возобновлению работы, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе перевозчика. Аналогичной позиции придерживается авиаперевозчик Nordwind: в ближайшее время рейсы в этот город не запланированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Несмотря на это, несколько авиаперевозчиков выразили интерес к возобновлению полетов в Геленджик. В S7 Airlines сообщили, что следят за ситуацией и прорабатывают возможные варианты. При положительном решении будет сделано отдельное объявление. Донская авиакомпания «Азимут» также рассматривает запуск рейсов на курорт.

Наиболее активно на направлении действует «Аэрофлот», который открыл продажу билетов на рейсы из Москвы. Первый вылет намечен на 18 июля. Полеты будет выполнять самолет Airbus A320, время в пути составит 3 часа 55 минут. По данным на вечер 9 июля, билет стоил 17,8 тыс. руб., однако позже цена увеличилась до 35,4 тыс. руб. Согласно информации перевозчика, с 25 июля рейсы станут ежедневными.

Аэропорт Геленджика, закрытый с февраля 2022 года, начал прием воздушных судов 10 июля. Министерство транспорта РФ подтвердило возобновление работы, а Росавиация уточнила, что регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

По словам генерального директора аэропорта Ивана Таранченко, на первом этапе планируется обслуживать не более трех регулярных рейсов в сутки. Подготовка к приему пассажиров ведется в координации с правоохранительными органами с учетом всех требований безопасности.

Господин Таранченко отметил, что аэропорт технически готов к работе в существующих условиях. По его словам, уже поступают обращения от авиакомпаний, и как только будет подтверждено расписание, откроются дополнительные продажи билетов.

Как уточнил генеральный директор воздушной гавани в беседе с главой города, возвращение регулярного авиасообщения, как ожидается, станет значимым фактором для туристической привлекательности и инфраструктурного развития города. Новый терминал, построенный в 2021 году, позволил увеличить пропускную способность, а завершение полного обновления авиагавани запланировано к концу 2025 года.

Мария Удовик