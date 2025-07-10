Forbes включил Шишкарева и Демидовых в список крупнейших налогоплательщиков

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев и совладельцы группы «Доминант» Павел и Светлана Демидовы вошли в список крупнейших налогоплательщиков России по версии Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рейтинг включает бизнесменов, чей личный доход превысил 6,67 млрд руб., а сумма уплаченного НДФЛ составила более 1 млрд руб. в 2025 году. Точные данные о налоговых отчислениях неизвестны, поскольку они относятся к налоговой тайне.

Forbes составил рейтинг на основе открытых источников: данных Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности компаний, а также сведений из «СПАРК-Интерфакс», ЕГРЮЛ и Rusprofile. Основными источниками доходов бизнесменов стали дивиденды от принадлежащих им компаний.

Сергей Шишкарев занял 16-ю позицию с НДФЛ в 1,53 млрд руб. и личным доходом 10,2 млрд руб. Его основные активы — ООО «Управляющая компания "Дело"» и ООО «Делопортс». Шишкарев владеет 50% ГК «Дело», в которую входят морские терминалы на Балтийском, Черном и Японском морях, железнодорожный контейнерный оператор и морское пароходство. Остальные доли принадлежат «Росатому» (49%) и структурам, связанным с миллиардерами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым (1%).

Супруги Демидовы заняли 17-ю и 18-ю строчки рейтинга. Их НДФЛ оценивается в 1,24 млрд руб. каждый, а доход — в 8,24 млрд руб. Основные источники доходов — ООО «Группа компаний Доминант», ООО «Агродом» и другие активы. Демидовы владеют равными долями в «Доминанте», которая в 2024 году стала третьим по величине производителем сахара в России и входит в десятку лидеров по производству сыра под брендами «Кубанский молочник», «Староминский сыродел» и Profi Cheese.