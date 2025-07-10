В Крыму розничный кредитный портфель за год увеличился на 30%

В Республике Крым объем кредитных обязательств граждан перед банками на начало июня 2025 года составил 191,6 млрд руб., в Севастополе — 62,6 млрд руб. В годовом сопоставлении портфели в этих регионах выросли на 30% и 27% соответственно, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По данным ведомства, рост отмечался как в ипотеке, так и потребительском кредитовании. Выросли и объемы выдачи розничных кредитов: за январь май 2025 года в Крыму и Севастополе предоставлены кредиты на сумму 71,2 млрд. и 22,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились на 30,2% и 27% соответственно.

«Высокие темпы роста в этих регионах во многом обусловлены более низким, чем в целом по стране, уровнем закредитованности населения (кредитные портфели здесь еще относительно «молодые»). В части ипотеки дополнительно влияет низкая обеспеченность квадратными метрами жилья на душу населения, спрос на жилье на Крымском полуострове выше, чем в целом по стране. Кроме того, в регионах пользуются большой популярностью кредитные карты с беспроцентным льготным периодом, а также потребительские кредиты на ремонт, строительство и благоустройство жилья из-за повышенного спроса на улучшение жилищных условий», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае розничный кредитный портфель на начало июня 2025 года превысил 1,5 трлн руб.

Андрей Пугачев