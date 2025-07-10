Глава СКР поручил возбудить дело после отравления 32 человек в Адыгее

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления 32 человек в Адыгее. Следователи организовали процессуальную проверку, главе ведомства будет представлен доклад с результатами проверки, сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: molluska.ru Фото: molluska.ru

8 и 9 июля в инфекционную больницу Майкопа поступило 32 пациента с диагнозом кишечная инфекция, среди них семеро детей. Как установлено, все пострадавшие употребляли морепродукты в одном из кафе Майкопа.

По данным медицинского обследования, у пациентов диагностирован сальмонеллез. На данный момент тяжелых случаев не зафиксировано, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.