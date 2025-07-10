Владимир Путин назначил пять новых судей на Кубани

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в Краснодарском крае назначено пять новых судей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кавказский районный суд возглавил Сергей Жеребор, судьей Тихорецкого районного суда назначен Сергей Юраш. Виктор Прасолов занял должность в Ейском городском суде.

Кроме того, назначены двое новых судей в Арбитражный суд Краснодарского края. Должности заняли Валерия Кваша и Елена Пожидаева.

Алина Зорина