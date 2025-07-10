Кредитный портфель МСП на Кубани достиг почти 1,3 трлн рублей

В Краснодарском крае кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало мая 2025 года составил почти 1 трлн 305 млрд руб., в Крыму — 134,4 млрд руб., в Севастополе — 14,4 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в Южном ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По информации ведомства, за год эти показатели выросли на 32,7, 41,6 и 1,7% соответственно. Объем выдач в январе—апреле этого года субъектам МСП данных регионов составил 245,7 млрд руб., 46,7 млрд руб. и 7,5 млрд руб. На Кубани и в Севастополе кредитов привлечено меньше, чем за такой же период прошлого года (на 31,8 и 3,1% соответственно), в Крыму — больше почти на четверть. Спрос на заемные средства в сегменте МСП поддерживали льготные госпрограммы, в том числе для сельхозпредприятий. В то же время сдерживали кредитование жесткие денежно-кредитные условия.

В целом по ЮФО средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, предоставленным субъектам МСП кредитными организациями, в апреле 2025 года составили 23,2% на срок до одного года, на срок более одного года — 21,3%.

По прогнозу Банка России, годовой прирост корпоративного кредитного портфеля в целом по стране в 2025 году будет в диапазоне 8–13% и 7–12% в 2026 году, кредитование населения вырастет на 1–6% и 5–10% соответственно, а ипотека — на 3–8% и 6–11% с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», на начало июня 2025 года розничный кредитный портфель в Краснодарском крае превысил 1,5 трлн руб., в Крыму и Севастополе составил 191,6 млрд руб. и 62,6 млрд руб. соответственно.

Андрей Пугачев