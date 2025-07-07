В Бурятии осужден местный житель, попытавшийся вывезти за границу рога сайгака

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал виновным местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (покушение на незаконную перевозку и продажу особо ценных диких животных и их частей), ч. 3.1 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных и их частей), ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду). Как сообщает прокуратура Бурятии, речь идет о попытке вывоза за границу 1072 штук рогов сайгака, включенного в Красную книгу России.

«Следствием установлено, что в декабре 2024 года 53-летний житель Улан-Удэ предложил ранее незнакомому мужчине незаконно перевезти 80 кг рогов сайгака из России в Монголию, а затем отправить их в Китай за денежное вознаграждение. В дальнейшем мужчина сообщил о данном предложении правоохранительным органам»,— отмечается в сообщении.

Заказчик перевозки в дальнейшем был задержан сотрудниками полиции. Суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск