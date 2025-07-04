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Коммерсантъ FM
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Песков о разочарованном беседой Трампе и контактах с властями Афганистана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявление Дональда Трампа о разочаровании разговором с Владимиром Путиным. Также он ответил на вопрос, как дальше будут развиваться отношения РФ и Афганистана. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Россия внимательно относится ко всем заявлениям президента США.
  • Россия продолжает СВО, пока не представляется возможным добиться целей дипломатическим способом.
  • Россия ждет сроков согласования третьего раунда переговоров с Киевом.
  • Встреча Путина и Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена.
  • Россия пока не планирует контакты с руководством Афганистана, но диалог будет налаживаться.
  • Конкретные сроки послания президента Федеральному собранию пока не определены.

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