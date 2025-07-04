Песков о разочарованном беседой Трампе и контактах с властями Афганистана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявление Дональда Трампа о разочаровании разговором с Владимиром Путиным. Также он ответил на вопрос, как дальше будут развиваться отношения РФ и Афганистана. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Россия внимательно относится ко всем заявлениям президента США.
- Россия продолжает СВО, пока не представляется возможным добиться целей дипломатическим способом.
- Россия ждет сроков согласования третьего раунда переговоров с Киевом.
- Встреча Путина и Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена.
- Россия пока не планирует контакты с руководством Афганистана, но диалог будет налаживаться.
- Конкретные сроки послания президента Федеральному собранию пока не определены.