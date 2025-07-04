Песков о разочарованном беседой Трампе и контактах с властями Афганистана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявление Дональда Трампа о разочаровании разговором с Владимиром Путиным. Также он ответил на вопрос, как дальше будут развиваться отношения РФ и Афганистана. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ