Песков: пока целей СВО на переговорах достичь невозможно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает военную операцию на Украине, поскольку не видит способов достижения целей дипломатическим путем.

«В ходе разговора (с президентом США Дональдом Трампом,— "Ъ") президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции, и предпочтительнее сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

По словам пресс-секретаря, Владимир Путин сказал Дональду Трампу, что Москва ждет согласования дат третьего раунда российско-украинских переговоров. Он также добавил, что встреча президентов России и США необходима, но должна быть хорошо подготовлена.

Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 3 июля сказал, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфликта. Он добавил, что Россия продолжает искать политическое решение конфликта. Дональд Трамп по итогам беседы заявил, что он недоволен отсутствием прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта и разочарован разговором с президентом России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине оружия не докладывают».