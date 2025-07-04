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Коммерсантъ FM
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Путин считает целесообразным огласить послание Федеральному собранию позднее

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в 2025 году позже обычного, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сроки еще не определены.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

"Президент определяет дату, — заявил господин Песков. — В этом году президент считает целесообразным сделать это позднее".

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Пресс-секретарь не стал отвечать на уточняющий вопрос, связана ли отсрочка с ситуацией в зоне СВО.

В прошлом году Владимир Путин выступал с посланием 29 февраля, годом ранее — 21 февраля. В 2022 году мероприятие не проводили.

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