В Кремле пока не планируют встречу с руководством Афганистана на высшем уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планах Владимира Путина пока нет контактов с руководством Афганистана на высшем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В настоящий момент таких планов нет, в рамках двусторонних отношений, конечно же, на различных уровнях контакты будут налаживаться»,— сказал Дмитрий Песков во время брифинга.

С 2021 года Афганистаном руководит «Талибан», который ранее был признан в России террористическим. В апреле 2025 года Верховный суд приостановил запрет деятельности движения. 3 июля МИД России сообщил, что Москва официально признала Исламский эмират Афганистан.