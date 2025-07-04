Фабрика «Калина» начала выпускать персонализированную косметику

Фабрика «Калина» (часть бизнеса «ЮниРусь») запустила производство персонализированной косметики под брендом Repeat, изготавливают ее в Екатеринбурге. Покупателям необходимо заполнить анкету из 80 вопросов, по результатам которой для них составят продукт из подходящих ингредиентов на основе алгоритма, анализирующего большие базы данных. Доступны четыре продукта для лица и три — для волос, проект разрабатывался с 2019 года и был запущен в начале июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено фабрикой «Калина» («ЮниРусь» Фото: Предоставлено фабрикой «Калина» («ЮниРусь»

Начальник отдела исследований и разработки рецептур «ЮниРусь» Гульнара Ахметова рассказала, что персонализация косметики и индивидуальный подбор ингрединетов — один из трендов в косметологии. В дальнейшем, по мнению специалиста, компании смогут проводить индивидуальное тестирование состояния кожи и волос в лаборатории, а затем предлагать продукты на основе этой информации.

Среди других трендов — увеличение объема и выпуск гибкой упаковки, из которых можно заливать продукт в другие тары. В конце 2023 года на фабрике запустили линию для производства таких продуктов.

Производственные мощности цехов «Калины» — до 400 тонн в день. Гульнара Ахметова рассказала, что после ухода зарубежных производителей с рынка в 2022 году компания столкнулась с дефицитом клея и чернил, поскольку нужных решений не было у российских производителей. Сейчас компания стремится закупать отечественное сырье, если оно есть в стране. Помимо этого, «ЮниРусь» зачастую проводит клинические тесты своих продуктов в отечественных лабораториях и институтах, поскольку это удобнее и позволяет ускорить запуск продукта.

Еще одна сложность — дефицит кадров. Руководитель направления внешних коммуникаций «ЮниРусь» Ирина Семенова пояснила, что компания стремится автоматизировать процессы, при этом сотрудника не заменяют машиной полностью, а переобучают для другой задачи.

Директор филиала «ЮниРусь» в Екатеринбурге Ольга Иноземцева рассказала, что в год компания запускает около 300 новых продуктов, включая новые объемы и тары для уже существующих формул, поэтому оборудование можно гибко подстроить под рецептуру. За последний год «ЮниРусь», помимо Repeat, запустила два бренда косметики для молодежи Crystal Purity и Feel Moment, а также бренд продуктов для полости рта Tiswell.

«Калина» — одно из производств «ЮниРусь» (раньше Unilever), другие расположены в Санкт-Петербурге, Туле, Омске. Фабрика выпускает косметику брендов «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Дав», «Лесной бальзам» и других. Другие филиалы компании занимаются производством бытовой химии («Доместос», «Сиф»), мороженого («Магнат», «Золотой стандарт», «Экзо»), супов «Кнорр».

Анна Капустина