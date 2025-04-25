ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне 7-8% в 2025 году

Банк России оставил неизменным прогноз по инфляции на 2025 год в диапазоне 7-8%, сказано в отчете регулятора по итогам заседания совета директоров. В 2026 году регулятор планирует вернуть показатель к целевому уровню в 4% и сохранить в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По результатам первого квартала 2025 года рост цен оказался на уровне 8,3%, годовая инфляция составила 10,3%. «Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста»,— говорится в отчете.

При условии сохранения уровня инфляции регулятор предполагает постепенное снижение ключевой ставки. По итогам этого года ЦБ прогнозирует 19,5-21%, в 2026 году — 13-14%, в 2027 — 7,5-8,5%. Пока что ставка остается на уровне 21% уже в четвертый раз.

Подробнее — в материале «Ставке прогнозируют неизменность».

Екатерина Отрашкевич