Ставку склоняют к снижению
На Финансовом конгрессе измерили температуру экономики
Финансовый конгресс Банка России в Санкт-Петербурге отчасти получился продолжением макроэкономической повестки недавнего ПМЭФ, а отчасти — «разогревом» предстоящего 25 июля заседания регулятора по ключевой ставке. Участники пленарной сессии конгресса разошлись в оценках того, является ли нынешнее замедление темпов роста экономики и наблюдаемое ими сворачивание инвестиционной активности предприятий пугающими признаками «переохлаждения» или, напротив, логичным циклическим движением после периода бурного роста.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина зафиксировала опасения
банкиров (слева — председатель правления Сбербанка Герман
Греф, справа — председатель правления ВТБ Андрей Костин), но
разделила их лишь отчасти
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Сцена пленарной сессии Финансового конгресса Банка России «Как выйти на оптимальную траекторию роста экономики» выглядела звездной: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, главы «Сбера» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, предправления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Впрочем, и в таком авторитетном составе поставить окончательный диагноз российской экономике в ее текущем состоянии не удалось.
Герман Греф заявил, что «мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики», и аккуратно, но настойчиво предложил ЦБ выход: «Сейчас время выравнивания ситуации, очень важно не передержать высокие реальные ставки». По его словам, дело не в ее номинальном, а реальном (то есть относительно уровня инфляции) значении ставки — и сейчас оно равно 15–16%. Поясним, что «ключ» сейчас равен 20%, а последняя, майская месячная инфляция в пересчете на год равна примерно 5% — то есть уже близка к цели ЦБ.
Среди признаков того, что экономика «стала резко тормозить», глава «Сбера» назвал ситуацию с инвестиционной активностью предприятий. Формально она растет — за первый квартал 2025 года рост инвестиций почти в два раза выше показателя четвертого квартала 2024-го — 8,7% против примерно 5%. Но весь прирост дали две отрасли: «прочие транспортные средства» — 220% и «химическое производство» — 84,5%. Остальная экономика в части инвестиций выросла на 2,8% — в разы меньше, чем годом ранее. Сбербанк, по словам его главы, сейчас лишь дофинансирует начатые проекты, новых же нет — предприятия отложили инвестиционные планы и ждут, когда ситуация стабилизируется. «В моменте картинка вроде не такая сложная, но через два-три года мы увидим результат переноса этих планов вправо»,— заключил Герман Греф.
Андрей Костин сказал то, что заставило некоторых в зале слегка пригнуть головы и украдкой взглянуть на соседей.
«Мы очень робкие, когда говорим о причинах проблем в экономике. Но хорошо — нам помогает президент, он за последнюю неделю дважды высказался о том, что причиной инфляции у нас являются большие военные расходы. Помимо того что они вообще большие и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, они еще не производят продукции, которая потом попадает на рынок. Эта продукция потом улетает куда-то. Поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут».
Второй причиной роста цен он назвал санкции, которые делают многие процессы более дорогими и сложными. Исходя из этих двух факторов глава ВТБ полемично предложил ЦБ повысить таргет по инфляции. «В условиях тех факторов, о которых я сказал, 8% разве плохая цифра для инфляции? Мне кажется, прекрасная. Но 4% — так 4%, давайте достигать. Цель правильная»,— примирительно закончил Андрей Костин.
Эльвира Набиуллина слова двух главных госбанкиров большей частью оспорила.
При целевой инфляции в 8%, по ее словам, рыночные ставки всегда будут оставаться высокими, а горизонт для планирования инвестиций — ограниченным.
Не согласилась глава ЦБ и с выводами об излишнем охлаждении экономики. «Переохлаждение означало бы, что у нас инфляция падает ниже цели, что у нас появляется переизбыток рабочей силы, что происходит кредитное сжатие вместе с аномально низкими темпами роста денежной массы»,— сказала Эльвира Набиуллина, отметив, что ничего из перечисленного пока не наблюдается. По ее мнению, нынешнее замедление экономики неизбежно после бурного роста последних лет — идет период циклического охлаждения.
По поводу сворачивания инвестиций она заметила, что судить о них только по динамике кредитования нельзя. «Если вынести за скобки бюджет, то сейчас где-то две трети финансирования инвестиций — собственные средства»,— напомнила Эльвира Набиуллина. Прибыли компаний остаются высокими, 32 крупнейшие компании в этом году объявили или уже выплатили дивиденды на 3 трлн руб.— то есть деньги у них есть.
Что касается надежд на быстрое снижение ставки (а рынки сейчас ждут сокращения не на один процентный пункт, как в июне, а на два и даже три), то их реализация во многом зависит от опережающих индикаторов, на которые смотрит ЦБ.
Речь о показателях инвестиционного и потребительского спроса, о деловой активности (например, о производстве строительных материалов, о выпуске в машиностроении, о продажах автомобилей и товаров длительного пользования). «Если эти индикаторы будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция будет снижаться ниже цели, и это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, чем мы, например, прогнозировали»,— аккуратно обнадежила Эльвира Набиуллина.