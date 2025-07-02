Ставку склоняют к снижению

Финансовый конгресс Банка России в Санкт-Петербурге отчасти получился продолжением макроэкономической повестки недавнего ПМЭФ, а отчасти — «разогревом» предстоящего 25 июля заседания регулятора по ключевой ставке. Участники пленарной сессии конгресса разошлись в оценках того, является ли нынешнее замедление темпов роста экономики и наблюдаемое ими сворачивание инвестиционной активности предприятий пугающими признаками «переохлаждения» или, напротив, логичным циклическим движением после периода бурного роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦБ Эльвира Набиуллина зафиксировала опасения банкиров (слева — председатель правления Сбербанка Герман Греф, справа — председатель правления ВТБ Андрей Костин), но разделила их лишь отчасти

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина зафиксировала опасения банкиров (слева — председатель правления Сбербанка Герман Греф, справа — председатель правления ВТБ Андрей Костин), но разделила их лишь отчасти

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сцена пленарной сессии Финансового конгресса Банка России «Как выйти на оптимальную траекторию роста экономики» выглядела звездной: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, главы «Сбера» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, предправления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Впрочем, и в таком авторитетном составе поставить окончательный диагноз российской экономике в ее текущем состоянии не удалось.

Герман Греф заявил, что «мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики», и аккуратно, но настойчиво предложил ЦБ выход: «Сейчас время выравнивания ситуации, очень важно не передержать высокие реальные ставки». По его словам, дело не в ее номинальном, а реальном (то есть относительно уровня инфляции) значении ставки — и сейчас оно равно 15–16%. Поясним, что «ключ» сейчас равен 20%, а последняя, майская месячная инфляция в пересчете на год равна примерно 5% — то есть уже близка к цели ЦБ.

Среди признаков того, что экономика «стала резко тормозить», глава «Сбера» назвал ситуацию с инвестиционной активностью предприятий. Формально она растет — за первый квартал 2025 года рост инвестиций почти в два раза выше показателя четвертого квартала 2024-го — 8,7% против примерно 5%. Но весь прирост дали две отрасли: «прочие транспортные средства» — 220% и «химическое производство» — 84,5%. Остальная экономика в части инвестиций выросла на 2,8% — в разы меньше, чем годом ранее. Сбербанк, по словам его главы, сейчас лишь дофинансирует начатые проекты, новых же нет — предприятия отложили инвестиционные планы и ждут, когда ситуация стабилизируется. «В моменте картинка вроде не такая сложная, но через два-три года мы увидим результат переноса этих планов вправо»,— заключил Герман Греф.

Андрей Костин сказал то, что заставило некоторых в зале слегка пригнуть головы и украдкой взглянуть на соседей.

«Мы очень робкие, когда говорим о причинах проблем в экономике. Но хорошо — нам помогает президент, он за последнюю неделю дважды высказался о том, что причиной инфляции у нас являются большие военные расходы. Помимо того что они вообще большие и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, они еще не производят продукции, которая потом попадает на рынок. Эта продукция потом улетает куда-то. Поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут».

Второй причиной роста цен он назвал санкции, которые делают многие процессы более дорогими и сложными. Исходя из этих двух факторов глава ВТБ полемично предложил ЦБ повысить таргет по инфляции. «В условиях тех факторов, о которых я сказал, 8% разве плохая цифра для инфляции? Мне кажется, прекрасная. Но 4% — так 4%, давайте достигать. Цель правильная»,— примирительно закончил Андрей Костин.

Эльвира Набиуллина слова двух главных госбанкиров большей частью оспорила.

При целевой инфляции в 8%, по ее словам, рыночные ставки всегда будут оставаться высокими, а горизонт для планирования инвестиций — ограниченным.

Не согласилась глава ЦБ и с выводами об излишнем охлаждении экономики. «Переохлаждение означало бы, что у нас инфляция падает ниже цели, что у нас появляется переизбыток рабочей силы, что происходит кредитное сжатие вместе с аномально низкими темпами роста денежной массы»,— сказала Эльвира Набиуллина, отметив, что ничего из перечисленного пока не наблюдается. По ее мнению, нынешнее замедление экономики неизбежно после бурного роста последних лет — идет период циклического охлаждения.

По поводу сворачивания инвестиций она заметила, что судить о них только по динамике кредитования нельзя. «Если вынести за скобки бюджет, то сейчас где-то две трети финансирования инвестиций — собственные средства»,— напомнила Эльвира Набиуллина. Прибыли компаний остаются высокими, 32 крупнейшие компании в этом году объявили или уже выплатили дивиденды на 3 трлн руб.— то есть деньги у них есть.

Что касается надежд на быстрое снижение ставки (а рынки сейчас ждут сокращения не на один процентный пункт, как в июне, а на два и даже три), то их реализация во многом зависит от опережающих индикаторов, на которые смотрит ЦБ.

Речь о показателях инвестиционного и потребительского спроса, о деловой активности (например, о производстве строительных материалов, о выпуске в машиностроении, о продажах автомобилей и товаров длительного пользования). «Если эти индикаторы будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция будет снижаться ниже цели, и это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, чем мы, например, прогнозировали»,— аккуратно обнадежила Эльвира Набиуллина.

Вадим Вислогузов