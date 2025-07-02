Греф призвал решительнее снижать ключевую ставку

Глава Сбербанка Герман Греф сказал, что снижение ключевой ставки «назрело» и делать это нужно «более решительными шагами». По его словам, появилось достаточно признаков торможения экономики.

«На мой взгляд, снижение на 100-200 базисных пунктов будет совершенно не ощутимо. Сейчас нужно делать более серьезные шаги»,— сказал Герман Греф на Финансовом конгрессе ЦБ (запись опубликована во «Вконтакте»). Он добавил, что несмотря на беспрецедентное давление на экономику Центробанк «взвешен при принятии решений».

По словам главы Сбербанка, высокая ключевая ставка и крепкий рубль – причины торможения экономики. «Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. У нас явно перегрет рынок труда. Доходы заработной платы продолжают расти, но, как всегда, все кроется в небольших деталях»,— продолжил Герман Греф.

В июне Центробанк понизил ключевую ставку с рекордных 21% до 20% годовых. На Финансовом конгрессе глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что рисков переохлаждения экономики нет. Она также уточнила, что регулятор готов снижать ставку быстрее, если они появятся.

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