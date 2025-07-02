В Екатеринбурге арестовали шестого фигуранта по делу этнической группировки

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля шестого участника предполагаемой этнической группировки Шахина Лалаева, члены которой, по версии следствия, причастны к убийствам и покушениям с 2001 по 2011 год, передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахин Лалаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шахин Лалаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2001 году был зарезан торговец ширпотребом Юнис Пашаев возле кафе «Металлон». В 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова, однако пистолет дал осечку. В 2011 году пулевое ранение в голову получил владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев. Впоследствии он скончался в больнице.

Накануне суд арестовал до 19 июля Ахлимана Гянджиева и Бакира Сафарова. В минувшие выходные в СИЗО отправили братьев Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых.

Вечером 1 июля в Екатеринбурге силовики задержали лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински и после допроса отпустили, по словам сына, он проходит свидетелем по уголовному делу.

Массовое задержание уроженцев Азербайджана прошло 27 июня. Двое из них, тоже братья, Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались. Как стало известно на суде, российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, в свою очередь, экспертиза показала, что задержанные погибли от полученных травм.

Что известно о конфликте России и Азербайджана — в материале «Ъ».

Мария Шараева