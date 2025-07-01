Хроника российско-азербайджанского кризиса

25 декабря 2024 года под Актау в Казахстане разбился самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку и пытавшийся ранее зайти на посадку в Грозном во время атак украинских БПЛА и работы российской ПВО. Из 38 погибших 25 — граждане Азербайджана.

28 декабря президент РФ Владимир Путин по телефону принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». 29 декабря Ильхам Алиев заявил, что РФ должна взять ответственность за катастрофу, принести публичные извинения, наказать виновных и выплатить компенсации.

6 февраля 2025 года власти Азербайджана потребовали закрыть «Русский дом» — Российский информационно-культурный центр в Баку — из-за отсутствия юридической регистрации. С 11 февраля организация приостановила свою деятельность. Тогда же Азербайджан запретил въезд в страну депутату Госдумы РФ Николаю Валуеву, который ранее предложил «присмотреться повнимательнее» к азербайджанской диаспоре в РФ.

24 февраля МИД Азербайджана сообщил о ликвидации представительства медиагруппы «Россия сегодня» («Sputnik-Азербайджан»).

17 марта председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко провела переговоры с руководством Азербайджана, обсудив «широкий круг вопросов двусторонних отношений».

2 мая Баку обвинил Москву в кибератаках на ряд СМИ. 5 мая депутата азербайджанского парламента Азера Бадамова не пустили в РФ из-за высказываний «русофобской направленности». 7 мая стало известно, что Ильхам Алиев пропустит мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москве 9 Мая.

9 июня помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Нагорный Карабах спорной территорией, после чего МИД Азербайджана призвал его «воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям».

27 июня в Екатеринбурге после задержания по делу этнической группировки скончались два уроженца Азербайджана, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. МИД Азербайджана выразил протест российской стороне. 28 июня в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.

30 июня в Баку арестовали двух сотрудников редакции «Sputnik-Азербайджан».

1 июля в Баку полиция объявила о задержании участников двух ОПГ с участием граждан России.

Милена Двойченкова