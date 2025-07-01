Главные новости за 1 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 1 июля в Северском районе Краснодарского края из-за резкого подъема воды в реке Шебш затопило более 50 придомовых территорий и 20 домов в селе Шабановском. В поселении ввели режим чрезвычайной ситуации.

ВТБ проведет аукцион по продаже пятизвездочного отеля «Камелия» в Сочи с начальной стоимостью 10 млрд руб. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 1 августа.

С начала 2025 года санаторно-курортные предприятия в Анапе получили свыше 31 млн руб. в виде льготных микрозаймов в рамках антикризисной поддержки, связанной с последствиями разлива мазута у Керченского пролива.

Сейчас на курортах Краснодарского края отдыхают 300 тыс. туристов. Всего с начала года регион посетили 5 млн человек.

С начала 2025 года Крым посетило 2,3 млн туристов, это на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Горячем Ключе Краснодарского края еще четыре дома и 29 дворовых территорий оказались подтоплены из-за дождя.

В Краснодарском крае за первые четыре месяца 2025 года ввели 2,45 млн кв. м жилья, что на 27% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В Краснодарском крае по итогам I квартала 2025 года доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме возведения жилья составила 67,7%.

На Кубани и в Крыму могут построить системы накопления энергии для покрытия дефицита. Предполагаемая мощность объектов может составить до 250 и 100 МВт соответственно.

Краснодарский край реализует 76 соглашений в сфере туризма общим объемом инвестиций свыше 860 млрд руб. Проекты предусматривают строительство гостиниц различных категорий, санаторно-курортных комплексов и туристических кластеров.