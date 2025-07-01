На курортах Кубани отдыхают 300 тысяч туристов

Сейчас на курортах Краснодарского края отдыхают 300 тыс. туристов. Всего с начала года регион посетили 5 млн человек, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

В Краснодарском крае для отдыхающих доступны почти 11 тыс. гостиниц и отелей, их вместимость составляет 247 тыс. номеров. Открыто более 200 санаториев на 50 тыс. номеров.

По словам главы региона, в крае работают 445 благоустроенных пляжных территорий на Черном и Азовском морях. Их протяженность составляет 115 км.

«Но мы также развиваем и внутренние водоемы, так называемые степные пляжи, которые тоже пользуются популярностью. Сейчас для туристов доступно 14 степных пляжей в двенадцати муниципалитетах»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Однако в зоне чрезвычайной ситуации из-за аварии танкеров в Керченском проливе находятся 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе. Они закрыты для туристов. По словам губернатора, это необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности окружающих. Он также подчеркнул, что все больше людей приезжают в край за альтернативными видами отдыха.

В 2025 году для гостей открыли более 730 объектов турпоказа — от этнографического и природного до промышленного и аграрного направлений. Одним из наиболее популярных стало эногастрономическое направление, за несколько лет количество посетителей виноделен увеличилось вдвое. За 10 лет число виноделен, принимающих туристов, выросло в шесть раз. В этом году работает более 30 объектов, половина из них расположены в Анапе и Темрюкском районе.

«Конкретно для Анапы и Темрюкского района в этом году проработали масштабную программу, большое внимание уделив набравшему популярность агротуризму. Гостей ждут, помимо виноделен, сыроварни, улиточные и устричные фермы, рыбные хозяйства»,— рассказал Вениамин Кондратьев.

Алина Зорина