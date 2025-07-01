На Кубани в I квартале доля ИЖС в общем объеме строительства превысила 65%

В Краснодарском крае по итогам I квартала 2025 года доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме возведения жилья составила 67,7%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным департамента, в таких районах края как Курганинский, Кущевский, Лабинский, Отрадненский, Мостовской, Новопокровский, Щербиновский строится только ИЖС, а многоквартирное строительство отсутствует.

В Абинском, Апшеронском, Белореченском, Гулькевичском, Каневском, Крымском, Новокубанском, Славянском, Тимашевском, Усть-Лабинском районах в строительстве преимущественно преобладает ИЖС и малоэтажная застройка – более 90% от общего объема ввода жилья.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», за четыре месяца 2025 года на территории Краснодарского края индивидуального жилья было введено 1,61 млн кв. м (на 11,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), в 2024-м в регионе построили 3,8 млн «квадратов» индивидуального жилья.

По данным консалтинговой компании Macon, в малых городах Кубани (за исключением прибрежных курортов) сегодня строят 380 тыс. кв. м жилья, что составляет 5% от общего строительства жилья в крае.

Андрей Пугачев