В Краснодарском крае реализуют 76 туристических проектов на 860 млрд рублей

Краснодарский край реализует 76 соглашений в сфере туризма общим объемом инвестиций свыше 860 млрд руб. Проекты предусматривают строительство гостиниц различных категорий, санаторно-курортных комплексов и туристических кластеров, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года регион подписал 12 новых соглашений на сумму более 120 млрд руб. Реализация проектов обеспечит край современными объектами размещения, увеличит номерной фонд на 55 тыс. номеров и создаст 32 тыс. новых рабочих мест.

В Сочи запланировано строительство гостиничного комплекса и санатория. В Горячем Ключе, Мостовском районе и селе Кабардинка появятся три премиальных объекта для отдыха и оздоровления. В Геленджике создадут крупный туристический кластер с отелями, полями для гольфа, виноградниками с производством и экопарком. В Анапе по итогам ПМЭФ-2025 договорились построить оздоровительный центр для семейного отдыха, три пятизвездочных отеля и детский лагерь.

По словам Вениамина Кондратьева, за последние 10 лет в регионе завершили 25 инвестиционных проектов на общую сумму почти 21 млрд руб. В Анапе появились отели «Город Mira», Fюnf, Beton Brut, водно-развлекательный комплекс «Белые паруса», пансионат «Анапчанка» и парк развлечений «Книга джунглей». В Геленджике открылся гостиничный комплекс «Приморье», в Новороссийске — гостиницы Hilton Garden Inn и «Абрау Light», в Туапсинском районе — вторая очередь отеля Lavicon, в Славянском районе — бальнеолечебница «Приазовье».

В 2025 году первых гостей принял новый корпус «Альфа» отеля FioLeto всесезонного спа-курорта Miracleon, расположенного в Анапе. До конца года откроют пятизвездочный гостиничный комплекс в Анапе, санаторий «Кристалл» и новый спа-корпус отеля «Гранд Карат» в Сочи, пятизвездочную гостиницу в Архипо-Осиповке, а также комплекс четырехзвездочных отелей в Темрюкском районе.

«К 2030 году мы планируем принимать в Краснодарском крае ежегодно не менее 25 млн отдыхающих. Уверен, что реализация крупных интересных инвестпроектов поможет региону соответствовать растущему спросу на отдых»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Алина Зорина