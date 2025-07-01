Туристический поток в Крыму увеличился на 15% за год

С начала 2025 года Крым посетило 2,3 млн туристов, это на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова

В июне на территории Республики Крым отдохнуло около 830 тыс. туристов. Это на 11% больше, чем в июне прошлого года. Большинство из них приезжают на автомобилях или автобусах — 59%. Еще 29% — на поездах, 12% — через прилегающие регионы.

Наиболее популярным местом среди туристов стал Южный берег Крыма, который принял 55% отдыхающих. Около 22% выбрали западный берег, 10% — восточное побережье.

По словам Сергея Аксенова, уровень загрузки гостиниц и объектов в июне превысил 60%. Это на 7% больше прошлогоднего показателя. Наибольшая загрузка пришлась на Саки — 77%, а также на Евпаторию — 69% и Ялту — 65%.

Алина Зорина