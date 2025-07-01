На Кубани за четыре месяца ввели в эксплуатацию более 2,4 млн «квадратов» жилья

В Краснодарском крае за первые четыре месяца 2025 года ввели 2,45 млн кв. м жилья, что на 27% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе департамента строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В том числе индивидуального жилья за четыре месяца этого года было введено 1,61 млн кв. м (на 11,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), многоквартирного жилья — 0,84 млн кв. м (рост на 74,5% год к году). Лидирующие позиции по объему воду жилья на Кубани занимает Краснодар с показателем 1 млн «квадратов» (40,9% от всего объема ввода жилья в крае).

По данным департамента строительства Краснодарского края, в рамках реализации регионального проекта «Жилье» на 2025 год региону установлен целевой показатель объема ввода жилья в 6,002 млн кв. м.

При этом за 2024 год в Краснодарском крае введено в эксплуатацию 6,7 млн кв. м жилья. В том числе индивидуального — 3,8 млн кв м, многоквартирного — 2,9 млн кв. Доля Краснодара составляет 44% от общего объема ввода жилья в регионе, остальные 56% приходится на города и района края. В малых городах объем ввода жилья в 2024 году составил 804,4 тыс. кв. м, сообщает департамент строительства региона.

«Среди малых городов края наиболее перспективными с точки зрения развития рынка жилья в регионе являются города с активным развитием промышленного комплекса и АПК, (Белореченск, Гулькевичи, Новокубанск, Тимашевск, Тихорецк, Усть-Лабинск), а также с обновленной социальной и инженерной инфраструктурой (Ейск, Темрюк, Крымск, Славянск-на-Кубани, Приморско-Ахтарск)»,— прокомментировали в пресс-службе департамента строительства края.

Андрей Пугачев