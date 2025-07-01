Туристическим предприятиям Анапы выдали 31 млн рублей микрозаймов

С начала 2025 года санаторно-курортные предприятия в Анапе получили свыше 31 млн руб. в виде льготных микрозаймов в рамках антикризисной поддержки, связанной с последствиями разлива мазута у Керченского пролива. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью ТАСС.

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По словам главы региона, в феврале региональный Фонд микрофинансирования запустил специальную программу «Специальный Анапа», предусматривающую смягченные условия кредитования для предпринимателей, работающих в зоне чрезвычайной ситуации. Микрофинансовый инструмент позволяет организациям стабилизировать текущую деятельность на фоне снижения турпотока.

Дополнительно в пострадавших муниципалитетах было приостановлено взимание курортного сбора. Соответствующие постановления были подписаны руководителями муниципалитетов, действие освобождения от налога распространяется на весь 2025 год.

В феврале краевые власти ввели отдельную программу поддержки для гостиничного бизнеса Анапы и Темрюкского района. Согласно ее условиям, объекты размещения могут претендовать на микрозаймы объемом до 5 млн руб. сроком до трех лет под 2% годовых.

Вячеслав Рыжков