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На Кубани могут построить системы накопления энергии для покрытия дефицита

Правительство РФ рассматривает возможность размещения специализированных систем накопления энергии (СНЭ) на юге страны для компенсации прогнозируемого дефицита в Объединенной энергосистеме Юга. В качестве потенциальных площадок для реализации пилотных проектов рассматриваются Краснодарский край и Республика Крым. Предполагаемая мощность объектов может составить до 250 МВт и 100 МВт соответственно. Как следует из протокола совещания, с которым ознакомился «Ъ», запуск первых установок намечен на июль 2026 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обсуждаются два возможных сценария строительства. Первый предполагает проведение конкурсных отборов с участием инвесторов и последующим заключением 15-летнего контракта на возврат вложенных средств за счет регулируемой надбавки к тарифам для конечных потребителей. По оценке Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), стоимость реализации проекта в таком формате может достигать 207 млн руб. за 1 МВт установленной мощности.

Альтернативный вариант подразумевает возложение функций заказчика на «Россети». В этом случае строительство СНЭ будет осуществляться на действующих подстанциях сетевой компании, а затраты интегрированы в тариф на передачу электроэнергии. Технологическим партнером проекта может выступить госкорпорация «Росатом».

По оценке Минэнерго, к 2030 году дефицит мощности в южной энергосистеме может достичь 2,4 ГВт. Его планируется компенсировать как за счет накопителей, так и через строительство новых генерирующих объектов.

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