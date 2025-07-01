В Горячем Ключе подтопило еще 4 дома и 29 дворов из-за дождя
В Горячем Ключе Краснодарского края еще четыре дома и 29 дворовых территорий оказались подтоплены из-за дождя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Белопольский.
Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского
Сейчас специалисты завершили подворовой обход. На населенных пунктах продолжают работать оперативные службы. Ведется откачка септиков и промывка скважин. Также направили машину для подвоза питьевой воды.
Кроме того, энергетики восстанавливают пострадавшую линию электропередач. Еще две заявки поступило на оказание помощи в очистке дома.
«В ближайшее время проведем заседание муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, скоординируем действия всех служб на ближайшие сутки», — заявил Сергей Белопольский.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в станице Пятигорской Горячего Ключа ночной ливень привел к затоплению территорий. В Северском районе из-за резкого подъема воды в реке Шебш также затопило более 50 придомовых территорий и 20 домов в селе Шабановском. Там ввели режим чрезвычайной ситуации.