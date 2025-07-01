В Северском районе из-за ливня подтопило 70 жилых домов

В ночь на 1 июля в Северском районе Краснодарского края из-за резкого подъема воды в реке Шебш затопило более 50 придомовых территорий и 20 домов в селе Шабановском. В поселении ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Шабановском сельском поселении на базе местной школы № 2 развернули пункт временного размещения для пострадавших жителей. На место происшествия прибыли представители районной администрации, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также аварийно-спасательного отряда. К работам привлекли специальную технику. Комиссии проводят обследование последствий затопления и оценивают размер ущерба.

В том же районе в селе Тхамаха оказался подтоплен мост, проехать можно только на высокопроходимых машинах. Также подтопило палаточный лагерь в поселке Мирном, никто не пострадал.

В станице Пятигорской Горячего Ключа ночной ливень привел к затоплению территорий. На место выехал глава муниципалитета Сергей Белопольский. По его словам, оказались подтоплены придомовые участки.

Алина Зорина