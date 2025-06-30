ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали центр Донецка британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщает ТАСС. Издание пишет, что погибла одна местная жительница.

Точное количество запущенных ракет пока неизвестно. По данным «Известий», одна из них попала по многоэтажке в Ворошиловском районе города. Вспыхнувший пожар вскоре перекинулся на торговые ряды, расположенные вблизи. Сейчас сотрудники МЧС пытаются потушить его.

Readovka сообщает, что под завалами многоэтажки могут находиться люди. Точное количество пострадавших пока неизвестно. ТАСС пишут, что ранены минимум два человека. Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале призвал жителей региона спрятаться в укрытия.