В ЛНР в результате атаки БПЛА погиб один человек, семеро пострадали

В Сватовском районе Луганской народной республики (ЛНР) дрон ударил по автомобилю на трассе под Петровском. Погиб 18-летний мирный житель, еще трое получили тяжелые ранения — молодая женщина и двое мужчин, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил, что за жизнь женщины борются врачи.

В Кременной также был атакован гражданский автомобиль. В результате трое мужчин получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга, их доставили в Кременскую районную больницу. Кроме того, от удара БПЛА ранен житель села Старая Краснянка в Кременском муниципальном округе, он тоже госпитализирован, уточнил господин Пасечник в Telegram.

Вчера глава ЛНР заявил, что российские войска взяли под контроль 100% территории региона. Сегодня ночью, по его словам, силы ПВО сбили над регионом 35 дронов. В результате массированной атаки БПЛА пострадала мирная жительница.