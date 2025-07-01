35 человек госпитализированы, трое погибли после атаки беспилотников в Ижевске

35 человек госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на ижевское предприятие, трое погибли, сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов. 10 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 1 июля вражеские БПЛА ударили по одному из ижевских предприятий. На место выехали оперативные службы. «Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— написал господин Бречалов. В республике объявляли режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились временные ограничения. В Ижевске отменили все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля.