Главные новости за 30 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодар занял первое место среди российских городов по объему введенного в эксплуатацию жилья в расчете на одного жителя в 2024 году. По итогам прошлого года на одного жителя в Краснодаре было введено 2,34 кв. м.

На Кубани начнут штрафовать за нарушение закона о плодородии земель. Соответствующее решение на очередной сессии приняли депутаты Заксобрания Кубани.

Доходная часть бюджета Краснодарского края в 2025 году превысит 546 млн руб. Это на 7,2% больше, чем годом ранее, заявил на заседании Заксобрания региона министр финансов Кубани Александр Кнышов.

Роспотребнадзор проводит проверку компании «Южный город», которая вывозила загрязненный мазутом песок после аварии танкеров в Керченском проливе. Площадку для грунта не подготовили к переработке большого количества нефтяных отходов.

Восстанавливать поврежденные БПЛА дома в Новороссийске начнут 1 июля. Речь идет о ремонте поврежденных квартир и элементов общего имущества в домах, расположенных по адресам: улица Суворовская, 71 и шоссе Мысхакское, 59В.

Семикилометровая пробка образовалась перед Крымским мостом утром 30 июня.

Морспасслужба намерена в полтора раза увеличить исковые требования к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Краснодарский край стал лидером по открытию отелей в РФ в 2025 году. В регионе было введено в эксплуатацию порядка 1,5 тыс. новых гостиничных номеров.