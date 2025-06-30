Доходы бюджета Краснодарского края вырастут на 7% в 2025 году

Доходная часть бюджета Краснодарского края в 2025 году превысят 546 млн руб. Это на 7,2% больше чем годом ранее, заявил на заседании Заксобрания региона министр финансов Кубани Александр Кнышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Бурлачко и Вениамин Кондратьев на заседании ЗСК

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Юрий Бурлачко и Вениамин Кондратьев на заседании ЗСК

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

По его словам, рост доходов обусловлен увеличением безвозмездных поступлений в казну из федерального бюджета . Деньги планируется направить на оказание медицинской помощи, поддержку рыбохозяйственного комплекса, развитие туризма. Кроме того, поправками в бюджет Краснодарского края предусмотрено увеличение расходов на социальную поддержку жителей и заработную плату педагогических работников детских садов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, также присутствовавший на заседании ЗСК, отметил, что на соцподдержку в целом дополнительно направят 12,6 млрд руб., а всего расходы казны на это направление в 2025 году составят 67,7 млрд руб.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко обратил внимание, что, если в этом году доходы кубанского бюджета растут за счет безвозмездных поступлений, то в 2026-2027 годах они будут увеличиваться за счет увеличения поступлений от НДФЛ — по 9 млрд руб. каждый год.

«Прогнозируемый рост собственных доходов краевого бюджета, на мой взгляд, свидетельствует о неплохих перспективах развития экономики в ближайшем будущем, о ее поступательном характере и росте доходов населения», — подчеркнул он.

По словам Юрий Бурлачко, положительная динамика наблюдается и в расходной части бюджета Кубани.

«Если конкретизировать, то за счет перераспределения дополнительных средств основной их объем пойдет на реализацию госпрограмм, входящих в соцблок, а также на господдержку агропрома и санаторно-курортного комплекса», — добавил председатель ЗСК.

Господин Бурлачко также отметил, что внесение изменений в главный финансовый документ позволит выполнить все обязательства и сохранить социальную ориентированность бюджета, «несмотря на все трудности и вызовы последнего времени».

Леонид Ломакин